Stand: 07.12.2023 13:25 Uhr Hund aus fahrendem Auto geworfen? Polizei geht Hinweisen nach

Wurde auf einer Landstraße zwischen Lehrte und Peine ein kleiner Hund aus einem fahrenden Auto geworfen? In sozialen Medien sorgen entsprechende Berichte derzeit für Aufsehen. Dort heißt es, dass mehrere Autofahrer den Vorfall, der sich am Montagabend zugetragen haben soll, beobachtet hätten und scharf haben bremsen müssen. Weder bei der Polizei in Peine, noch bei der Polizei in Lehrte ist allerdings bis Donnerstagmittag eine entsprechende Anzeige eingegangen. Den Beamten sei der Fall bekannt. Hinweisen von Menschen, die den angeblich frei herumlaufenden Hund gesehen haben wollen, werde nachgegangen, hieß es. Seit Montagabend sucht zudem ein Team der "Hundesicherung Minden-Hannover-Hildesheim" nach dem Hund. Einfangversuche mithilfe von Futterstellen und Wildkameras seien bisher gescheitert. Aktuell soll der Hund, vermutlich ein Jack-Russell-Terrier-Mix, im näheren Umkreis von Sievershausen unterwegs sein. Zunächst hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtet.

