Horrorserie "HAMELN" feiert Premiere in Rattenfänger-Stadt Stand: 19.12.2024 13:37 Uhr 800 Jahre, nachdem der Rattenfänger in Hameln mit 130 Kindern verschwand, passiert Unheimliches in der Stadt: Es gibt eine Mordserie, der Pfeifer kehrt zurück - und zwar in einer neuen ZDF-Horrorserie.

Am Mittwoch gab es die Deutschland-Premiere im Kino in Hameln zu sehen, etwa 180 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen. Darum geht es in der Serie: Die drei behinderten Jugendlichen Finja, Jannik und Ruben haben gruselige Träume, die sich ähneln: Sie werden im mittelalterlichen Hameln (Landkreis Hameln-Pyrmont) von Geisterkindern heimgesucht. Und die sind ihnen offenbar übel gesinnt. Die drei schließen sich zusammen, um herauszufinden, was das zu bedeuten hat und um sich selbst vom Horror zu befreien. Gleichzeitig ereignen sich in Hameln unheimliche Morddelikte. Jugendliche töten scheinbar im Wahn ihre Eltern. Als Finja, Jannik und Ruben versuchen, weitere Morde zu verhindern, entdecken die drei jugendlichen Helden, dass die angegriffenen Eltern nicht nur Opfer in dem tödlichen Treiben sind.

Rattenfänger-Sage wird weitererzählt

Weitere Informationen 3 Min Grusel-Serie über den Rattenfänger: Set-Besuch in Hameln Was passiert, wenn der Rattenfänger zurückkommt, 800 Jahre nachdem er laut Sage die Kinder der Stadt entführt hat? (30.10.2023) 3 Min

In der ZDF-Serie werde die Sage des Rattenfängers von Hameln weitererzählt, sagt Regisseur Rainer Matsutani bei der Premiere: "Die Stadtväter haben den Rattenfänger damals nicht bezahlt, wie es ausgemacht war. Es geht also um das Thema Schuld. Und unsere Helden finden heraus, dass die Stadt Hameln immer noch an dieser Schuld zu knabbern hat." Immer wieder ist Hameln im Film zu sehen. Mal mysteriös mit flackernden Laternen - dann aber auch Drohnenflüge bei Nacht über die Altstadt.

Ferres lernt Gebärdensprache

Einer der Schauspieler ist der gehörlose Constantin Keller. Veronica Ferres spielt die Mutter des Jungen und hat deshalb extra die Gebärdensprache gelernt. "Constantin und ich haben uns unheimlich gut unterhalten können. Du musst absolut synchron die Gebärdensprache machen zu dem, was du gerade sprichst. Und da war der Gebärden-Coach und hat noch mal Korrekturen gemacht", berichtet Ferres, die mit ihren Kolleginnen und Kollegen zur Premiere nach Hameln gekommen war. In der Serie spielen namhafte Schauspielerinnen und Schauspieler mit wie Florence Kasumba, Caroline Hartig und Götz Otto.

Weitere Informationen 35 Min Das Rätsel des Rattenfängers von Hameln Vier Experten streiten 1962 anhand von überlieferten Indizien über Versionen zum historischen Kern der Sage. 35 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 19.12.2024 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Mittelalter Spielfilm