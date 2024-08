Stand: 20.08.2024 06:54 Uhr Hoher Schaden: Scheune in Celle brennt komplett aus

In Celle ist in der Nacht zu Dienstag eine landwirtschaftlich genutzte Scheune niedergebrannt. Das Feuer brach nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr gegen 2 Uhr im Ortsteil Altencelle aus. In der Scheune waren Heuballen und ein Trecker gelagert. Das Gebäude brannte vollständig aus. Der Schaden ist einem Polizeisprecher zufolge ziemlich hoch, er konnte ihn jedoch noch nicht beziffern. Auch die Brandursache ist noch ungeklärt. Menschen oder Tiere wurden nicht verletzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.08.2024 | 06:30 Uhr