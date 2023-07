Höher, stärker, schneller: Feuerwehr-Meisterschaft in Höver Stand: 10.07.2023 07:19 Uhr Nur wer wirklich fit ist, hat in Höver eine Chance. In dem Ortsteil von Sehnde stellen sich Feuerwehrleute ab dem 15. Juli zwei Tage lang extremen Aufgaben - bei der "Mergel Firefighter Challenge".

Feuerwehrfrauen und -männer aus vielen Ländern haben sich zur Challenge in der Region Hannover angemeldet: Laut Veranstalter kommen sie aus Polen, Tschechien, Österreich und sogar aus den USA nach Höver. Auch aus der Ukraine haben sich Teilnehmende angekündigt. Mitglieder von Berufsfeuerwehren, Freiwilligen oder Werkfeuerwehren können teilnehmen. Gleichzeitig ist die "Mergel Firefighter Challenge" den Angaben zufolge die offizielle Landesmeisterschaft der niedersächsischen Berufsfeuerwehren.

Firefighter Challenge: Die fünf Etappen des Schmerzes

Im Einsatz müssen Feuerwehrleute einiges leisten. Oft ist das körperliche Schwerstarbeit. Das simuliert sich am Wettkampf-Parcours, wo die Teilnehmenden die "Five Stages of Pain" überwinden müssen - die fünf Etappen des Schmerzes.

In voller Schutzausrüstung rennen sie mit zusätzlichen 20 Kilogramm auf der Schulter drei Etagen nach oben, ziehen dort ein Schlauchpaket von noch einmal 20 Kilogramm hoch und rennen wieder nach unten. Als zweites verschieben sie ein Gewicht von 75 Kilogramm mithilfe eines Hammers mit kurzen Schlägen um eineinhalb Meter. Etappe drei: ein 40-Meter-Slalomlauf. Dann wird ein mit Wasser gefüllter Schlauch 25 Meter ausgezogen. Den Abschluss bildet die Rettung eines Menschen in Not: Ein Dummy namens "Randy" wird 30 Meter rückwärts ins Ziel gezogen. "Randy" wiegt 80 Kilo.

Feuerwehr erbringt Höchstleistungen - "Man feuert sich gegenseitig an"

"Bei den Besten bleibt die Uhr bei unter zwei Minuten stehen", so der Veranstalter - eine Leistung, bei der wohl den meisten Menschen schwindelig wird. "Man kämpft gegeneinander, aber vor allem auch miteinander, hilft sich untereinander und feuert sich gegenseitig an." Die Feuerwehrleute anfeuern können auch die Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Mergel Firefighter Challenge findet am 15. und 16. Juli auf dem Gelände des Blumengroßmarktes in Höver statt.

