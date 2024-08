Stand: 13.08.2024 08:02 Uhr Hitze-Hilfe für Wohnungslose: Marktkirche gibt Wasser aus

Angesichts der hohen Temperaturen stellt die Marktkirche in Hannover ab sofort kostenloses Mineralwasser für wohnungslose Menschen bereit. Die Flaschen können nach Angaben des evangelischen Superintendenten Rainer Müller-Brandes abgeholt werden - solange der Vorrat reicht. Die Kirche in der Innenstadt sei außerdem tagsüber als Schutzraum vor der Hitze geöffnet. "Wir bieten einen kühlen Schutzraum und Wasser zu Erfrischung für die Menschen, denen die Hitze am meisten zusetzt", sagte Müller-Brandes.

