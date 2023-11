Stand: 07.11.2023 10:42 Uhr Hilfe für Obdachlose in der kalten Jahreszeit startet wieder

Die Temperaturen fallen und für Menschen ohne Wohnung stehen harte Wochen bevor. Um ihnen zu helfen, ist in Hannover unter anderem der Kältebus unterwegs. Hier können sich Obdachlose aufwärmen, sie bekommen ein warmes Essen und medizinische Hilfe. Ab Mitte November sollen außerdem Sozialarbeiter in der Stadt wohnungslose Menschen gezielt in ihrer Muttersprache ansprechen, um sie über lokale Angebote zu informieren. In Hildesheim bekommen Obdachlose im Tagestreff "Lobby" ein Frühstück und können duschen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.11.2023 | 07:30 Uhr