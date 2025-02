Stand: 28.02.2025 13:49 Uhr Hildesheim: Zivilcouragepreis geht an vier junge Freundinnen

Der Zivilcouragepreis der Stadt Hildesheim ist am Donnerstag an vier junge Frauen verliehen worden, die der Polizei bei der Aufklärung eines Raubüberfalls geholfen haben. Die vier Freundinnen im Alter zwischen 18 und 19 Jahren hatten sich im Februar vor einem Jahr in der Nähe der Ohlendorfer Brücke getroffen. Dort wurden sie von einem Mann angesprochen und um Hilfe gebeten: Sein Freund werde gerade auf der Brücke ausgeraubt.

Freundinnen verfolgten die Täter

Alina Barner, Nina Mae Rozendal, Mia Wollny und Mia Pauline Pflüger beobachteten, wie der junge Mann auf der Brücke geschlagen wurde. Schließlich seien die Täter und auch das Opfer geflüchtet. Die Freundinnen wollten sichergehen, dass es dem angegriffenen Mann gut geht. Deshalb baten sie einem Auslieferungsfahrer, ihm zu folgen. Später seien die vier von den Tätern angesprochen worden, die nach dem Opfer fragten. Die Freundinnen riefen sofort die Polizei. Zwei von ihnen hätten sogar die Täter verfolgt und dabei telefonisch Kontakt zu den Beamten gehalten. Mit der Hilfe der Frauen konnte die Polizei die mutmaßlichen Räuber schließlich stellen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hildesheim