Hildesheim: Rücktritt von Weihbischof Bongartz gefordert Stand: 03.03.2022 14:17 Uhr Eine Initiative von Betroffenen sexualisierter Gewalt im Bistum Hildesheim drängt Weihbischof Heinz-Günter Bongartz zum Rücktritt. Das Bistum reagiert zurückhaltend.

von Florian Breitmeier

Die Betroffenen werfen Bongartz in einem Offenen Brief mangelndes Verantwortungsbewusstsein und unzureichende Reaktionen auf zurückliegende Missbrauchsfälle vor. Köln sei überall, heißt es fordernd von der Betroffeneninitiative Hildesheim. Am Mittwoch hatte der Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki nach einer längeren Auszeit seinen Dienst wieder angetreten, zugleich aber auch dem Papst seinen Amtsverzicht angeboten.

AUDIO: Kölner Kardinal Woelki bietet Rücktritt an (4 Min) Kölner Kardinal Woelki bietet Rücktritt an (4 Min)

Betroffeneninitiative fordert Konsequenzen

Diesen Schritt verlangt die Betroffeneninitiative nun auch von Bongartz. In unabhängigen Missbrauchsgutachten von 2017 und 2021 seien dem Hildesheimer Weihbischof eindeutige Fehler und mangelndes Verantwortungsbewusstsein in Umgang mit Fällen sexualisierter Gewalt nachgewiesen worden. Ein "Weiter so" könne es nicht geben, schreiben die Unterzeichnenden des Offenen Briefes.

Downloads Offener Brief an Weihbischof Bongartz Das komplette Schreiben der Betroffeneninitiative im Bistum Hildesheim finden Sie hier zum Download. Download (244 KB)

Bongartz hat Fehler eingeräumt

Nach der Veröffentlichung eines Missbrauchsgutachtens im Jahr 2017 hatte Bongartz öffentlich Fehler eingestanden und damals bistumsintern das Amt des Stellvertretenden Diözesanadministrators zur Verfügung gestellt. Dies war von Weihbischof Nikolaus Schwertfeger jedoch abgelehnt worden. Jens Windel von der Hildesheimer Betroffeneninitiative sagte dem NDR auf Anfrage, Weihbischof Bongartz solle nun sein Rücktrittsgesuch bei Papst Franziskus einreichen.

Bistum reagiert zurückhaltend

Ein Sprecher des Bistums Hildesheim teilte dem NDR mit, man kenne den Brief und werde in den kommenden Tagen das Gespräch mit der Betroffeneninitiative suchen, mit der man bereits in einem regelmäßigen Austausch stehe. Zu der in dem Schreiben erhoben Rücktrittsaufforderung wollte sich der Sprecher zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.03.2022 | 13:30 Uhr