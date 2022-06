Roemer- und Pelizaeus-Museum in Hildesheim droht Insolvenz Stand: 23.06.2022 15:31 Uhr Das Roemer- und Pelizaeus-Museum ist in akuter Geldnot. Wenn nichts getan würde, wäre das Museum spätestens im Oktober insolvent, wie ein Sprecher der Stadt Hildesheim dem NDR Niedersachsen sagte.

Bis Ende des Jahres könnte sich dann ein Minus von knapp 600.000 Euro anhäufen. Bereits seit 2019 stehe es finanziell schlecht um das Haus, das unter anderem für seine altägyptische und seine China-Sammlung bekannt ist. Ein Grund für die Notlage sei die Corona-Pandemie - doch der Abwärtstrend war bereits vor dem Ausbruch des Virus erkennbar. Offiziell heißt es von der Stadt: Strukturen und Ausrichtung des Museums seien nicht mehr zeitgemäß gewesen. Übersetzt heißt das: Es gab offenbar zu viele Sonderschauen, die zwar kulturell hochwertig waren, aber nicht genug Geld einbrachten. Außerdem hält die Stadt Hildesheim die Personalkosten für viel zu hoch. Die liegen aktuell bei mehr als 1,6 Millionen Euro pro Jahr.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Stadt Hildesheim will Museum finanziell unterstützen

Die Stadt will nun 1,6 Millionen Euro Soforthilfe bereitstellen. Ab 2023 will die Kommune die Personalkosten und die Nebenkosten für das Magazingebäude übernehmen und die Miete für das Magazingebäude erlassen. Dafür fordert die Stadt, dass 250.000 Euro beim Personal eingespart werden und sich einiges ändert im Museum. Zum Beispiel soll es in Zukunft nur noch eine Sonderschau pro Jahr geben und diese soll ein breiteres Publikum ansprechen. Außerdem soll es bauliche Veränderungen geben: eine Photovoltaikanlage soll Energiekosten einsparen und der unrentable Museumsshop soll an den Kassenbereich angedockt werden. Der Stadtrat muss den Plänen Anfang Juli noch zustimmen - dies gilt aber als sicher. Schließlich müsste die Stadt bei einer Insolvenz des Museums auch die Kosten für die Lagerung der Exponate tragen.

Weitere Informationen 1,3 Millionen Euro Corona-Förderung für Kultur Unter anderem hat das Roemer- und Pelizaeus-Museum 64.000 Euro erhalten. (26.06.2021) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 23.06.2022 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Museen