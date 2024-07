Stand: 25.07.2024 15:04 Uhr Hildesheim: Polizei schnappt flüchtigen Rollerdieb nach Sturz

Am Mittwochnachmittag hat die Polizei in Hildesheim einen flüchtigen Rollerdieb gefasst, nachdem er auf frischer Tat ertappt wurde. Der 20-Jährige soll gemeinsam mit einem bislang unbekannten Komplizen versucht haben, im Stadtteil Himmelsthür einen Motorroller zu stehlen. Nach Angaben der Polizei beobachtete ein Anwohner die Tat. Als der Besitzer die beiden Männer ansprach, flüchteten sie mit einem anderen Roller. Mehrere Streifenwagen suchten nach den beiden Männern. Nachdem sie kurze Zeit später auf dem Motorroller entdeckt wurden und nicht auf ein Haltezeichen der Beamten reagierten, flohen sie weiter über einen Schotterweg. Dabei rutschte der Roller weg und die Männer stürzten zu Boden. Die Polizei nahm den 20-jährigen Fahrer vorläufig fest. Der Mitfahrer konnte fliehen. Später stellte sich heraus, dass das Fluchtfahrzeug ebenfalls in den vergangenen Tagen gestohlen worden war. Der 20-Jährige hat den Angaben zufolge keinen Führerschein. Zudem soll er gemeinsam mit dem anderen Mann einen 46-jährigen Hildesheimer massiv beleidigt haben. Es wurden mehrere Strafverfahren gegen die Tatverdächtigen eingeleitet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min