Stand: 07.02.2025 21:55 Uhr Hildesheim: Autofahrer flüchtet mit Tempo 200 vor Polizeikontrolle

Ein 31-jähriger Mann aus Munster (Landkreis Heidekreis) hat am Freitag versucht, einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn 7 bei Hildesheim zu entkommen. Nach Angaben der Polizei meldete eine Verkehrsteilnehmerin gegen 15 Uhr per Notruf, dass in Fahrtrichtung Hannover ein Auto mit abgelaufenen Kurzzeitkennzeichen unterwegs sei. Beim Versuch eines Streifenwagens der Autobahnpolizei Hildesheim, den Fahrer für eine Kontrolle auf den Parkplatz Jägerturm zu lotsen, beschleunigte dieser unvermittelt und flüchtete mit Tempo 200 über die Autobahn. Dabei habe er mehrere Fahrzeuge rechts überholt, hieß es. An einer Autobahnbaustelle in Höhe Hildesheim gelang es hinzugezogenen Einsatzkräften schließlich, den Wagen zu stoppen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besaß. Gegen ihn wird jetzt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und des Verdachts eines illegalen Autorennens ermittelt.

