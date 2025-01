Stand: 17.01.2025 08:38 Uhr Hildesheim: 29-Jähriger bedroht Kind und Jugendliche mit Axt

In Hildesheim soll ein Mann ein Kind und zwei Jugendliche mit einer Axt bedroht haben. Nach Angaben der Polizei waren die drei Schüler am Mittwochnachmittag auf dem Heimweg und trafen im Park Liebesgrund auf den 29-Jährigen, der auf einer Bank saß. Dann habe er die drei angesprochen und "ging mit einer Axt in der Hand auf sie zu", sagte eine Polizeisprecherin. Die Jugendlichen und das Kind liefen davon und informierten ihre Eltern, die die Polizei alarmierten. Sie nahm den 29-Jährigen mitsamt der Axt in der Nähe des Parks fest. Er habe auf die Beamten einen verwirrten Eindruck gemacht, so die Sprecherin. Der Mann kam in ein Fachkrankenhaus. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.01.2025 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hildesheim