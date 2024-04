Stand: 20.04.2024 11:55 Uhr Hersteller von "Abnehmspritze" darf Start-up aus Hannover kaufen

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk darf das Start-up Cardior Pharmaceuticals aus Hannover kaufen. Das teilte das Bundeskartellamt in Bonn mit. Novo Nordisk zahle bis zu 1,025 Milliarden Euro für das Unternehmen, das 2016 an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) entstanden war, wie beide Unternehmen mitteilten. Hauptentwicklungsprodukt von Cardior ist ein Wirkstoff gegen Herzinsuffizienz infolge eines Herzinfarkts. Das Produkt müsse noch in weiteren klinischen Studien getestet werden, hieß es seitens des Bundeskartellamts. Bereits zugelassene Wirkstoffe habe Cardior noch nicht. Novo Nordisk wolle mit der Übernahme seine Präsenz auf dem Gebiet der Herz-Kreislauf-Erkrankungen stärken, hieß es in der Mitteilung des Bundeskartellamts von Freitag. Das Pharmaunternehmen ist bisher schwerpunktmäßig in der Entwicklung von Therapien zur Behandlung von Diabetes und Adipositas tätig. Bekannteste Produkte sind die "Abnehmspritzen" Wegovy und Ozempic, die vor allem der Behandlung von Typ-2-Diabetes sowie von Adipositas dienen.

