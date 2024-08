Stand: 09.08.2024 10:05 Uhr Haushalt 2025/2026: Hannover plant hohe Investitionen

Die Landeshauptstadt Hannover will in den Jahren 2025 und 2026 mehr als eine halbe Milliarde Euro investieren. Das teilte die Stadt zum Entwurf des neuen Doppelhaushalts mit, der gestern dem Rat der Stadt vorgelegt wurde. Mit dem Geld sollen unter anderem Kindergärten und Schulen saniert und ausgebaut werden. Auch neue Schulden plane die Stadt ein. Den Angaben zufolge soll die Gesamtverschuldung 2025 fast 2 Milliarden Euro und 2026 dann etwa 2,05 Milliarden Euro betragen. Mittelfristig gebe es noch Löcher in der Kasse, mahnte Hannovers Kämmerer Axel von der Ohe. Daher dürfe die Stadt nicht leichtfertig mit dem Geld umgehen. Aber erstmals seit seit sechs Jahren wird es laut Kämmerer einen ausgeglichenen Haushalt geben. Der Haushaltsentwurf werde nun beraten und soll Ende des Jahres beschlossen werden.

