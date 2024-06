Niedersachsen erhöht Landeshaushalt für 2025 Stand: 24.06.2024 13:47 Uhr Nach zweitägigen Beratungen hat Niedersachsens Landesregierung ihre Pläne für den Haushalt 2025 vorgestellt. Der Entwurf sieht ein Volumen von 44,2 Milliarden Euro vor - rund 1,6 Milliarden Euro mehr als 2024.

Rot-Grün will demnach im kommenden Jahr insbesondere in Medizinstudienplätze, Lehrkräfte und den Hochwasser- und Klimaschutz investieren. Außerdem sollen Gelder in die Digitalisierung der Landesverwaltung sowie in einen flächendeckenden Breitbandausbau fließen.

Weil: "Entwicklung ermöglicht uns keine großen Sprünge"

Die Aufstellung des Haushalts sei eine "durchaus knifflige Aufgabe" gewesen, sagte Ministerpräsident Stephan Weil bei der Vorstellung der Pläne am Montagmittag. "Die wirtschaftliche und die steuerliche Entwicklung ermöglicht uns keine großen Sprünge." Der SPD-Politiker verwies dabei auf eine seit drei Jahren eher stagnierende wirtschaftliche Entwicklung, viele Investitionswünsche sowie klare rechtliche Vorgaben in Form der Schuldenbremse. Der Landesregierung sei es gelungen, dies umzusetzen. Sie gehe dabei "keinerlei Abenteuer" ein, betonte Weil.

Rund 2.500 neue Lehrerstellen in Niedersachsen

Als einen "politischen Schwerpunkt" definiert Weil geplante Investitionen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung. Durch eine "große gemeinsame Kraftanstrengung" könne das Land finanzielle Mittel für bis zu 2.460 zusätzliche Lehrerstellen zur Verfügung stellen. Allein im Jahr 2025 seien dafür 125 Millionen Euro vorgesehen, in den folgenden drei Jahren erhöhe sich die Summe auf 175 Millionen Euro pro Jahr.

80 neue Medizinstudienplätze in Oldenburg geplant

Einen weiteren Schwerpunkt sieht Weil in der Stärkung der medizinischen Versorgung insbesondere auf dem Land. An der European Medical School Oldenburg sollen 80 zusätzliche Medizinstudienplätze entstehen. Die hausärztliche Versorgung auf dem Land sei eine zentrale Aufgabe - da könne die Universität Oldenburg einen wichtigen Beitrag leisten, sagte Weil. Die Erhöhung der Medizinstudienplätze von bisher 120 auf 200 soll zum Semester 2026/27 kommen. Das Land will bis 2028 rund 125 Millionen Euro investieren. Weitere Investitionen plant Rot-Grün in die Gründung weiterer Regionaler Gesundheitszentren. Dafür sind zehn Millionen Euro vorgesehen. Der Haushaltsentwurf muss noch durch den Landtag verabschiedet werden. Das wird voraussichtlich Ende des Jahres erfolgen.

CDU und Gewerkschaften fordern Investitionen

Finanzminister Gerald Heere (Grüne) hatte im Vorfeld die schwierige wirtschaftliche Lage in Deutschland hervorgehoben und betont, dass Niedersachsen in den kommenden Jahren mit weniger Einnahmen rechnen müsse. CDU-Fraktionschef Sebastian Lechner und mehrere Gewerkschaften fordern dagegen deutlich mehr Investitionen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.06.2024 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landtag Niedersachsen Haushaltspolitik