Das "Haus der Diakonie" in Hannover heißt ab sofort "Walter-Lampe-Haus". Das teilte der evangelisch-lutherische Kirchenkreis in der Stadt mit. Demnach wurde das Haus am Leineufer in der Altstadt am Mittwoch zu Ehren des verstorbenen Pastors umbenannt. Walter Lampe hatte das Diakonische Werk Hannover fast 20 Jahre lang geleitet. In seiner Amtszeit zwischen 1989 und 2007 initiierte der Diakoniepastor zahlreiche soziale Projekte. Die Kirche nennt unter anderem das Sozialkaufhaus "Fairkauf" und die Straßenzeitung "Asphalt". Für sein Lebenswerk erhielt er unter anderem das Bundesverdienstkreuz.

