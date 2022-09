Stand: 24.09.2022 14:13 Uhr Harsum: 84-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Am Montagabend ist ein Motorradfahrer in Harsum (Landkreis Hildesheim) bei einem Unfall ums Leben gekommen. Laut Polizei hatte der 84-Jährige beim Abbiegen auf die B494 einer 25-jährigen Autofahrerin die Vorfahrt genommen. Beide Fahrzeuge prallten frontal gegeneinander. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, die zufällig in der Nähe waren, versuchten, den Motorradfahrer wiederzubeleben. Der 84-Jährige sei jedoch an der Unfallstelle in Harsum gestorben. Die Bundesstraße 494 wurde für die Unfallaufnahme von ca. 20.30 Uhr bis 24 Uhr zwischen den beiden Abzweigen Peiner Landstraße und Morgenstern voll gesperrt.

