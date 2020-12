Stand: 21.12.2020 14:15 Uhr Hannoversche Landeskirche bekommt neue Friedensbeauftragte

Die Politikwissenschaftlerin und Konfliktforscherin Lisa Gellert wird neue Friedensbeauftragte der hannoverschen Landeskirche. Die 32-Jährige übernimmt zum 1. Januar die Nachfolge des evangelischen Pastors Lutz Krügener, der bereits im Oktober in die Martin-Luther-Kirchengemeinde Nordstadt-Drispenstedt in Hildesheim gewechselt ist. Die teilte das Haus kirchlicher Dienste der Landeskirche am Montag in Hannover mit. Gellert war zuletzt stellvertretende Geschäftsführerin des Kompetenzforums Islamismusprävention Niedersachsen, einer Initiative, in der mehrere Ministerien des Landes zusammenarbeiten. Gellert soll den Angaben zufolge die Umsetzung des Beschlusses der Landessynode von 2016, "Kirche des gerechten Friedens" zu werden, weiter begleiten und unterstützen.

