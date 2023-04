Stand: 19.04.2023 09:15 Uhr Hannover will Umweltzone ab Januar 2024 abschaffen

In die Innenstadt von Hannover sollen ab dem 1. Januar kommenden Jahres auch wieder Autos fahren dürfen, die keine grüne Plakette haben. Dann soll die Umweltzone in Hannover laut neuem Luftreinhalteplan nicht mehr gelten, berichtet die "Hannoversche Allgemeine Zeitung". Den Plan hat die Stadt veröffentlicht, die Ratsgremien müssen noch zustimmen. Die Schadstoffgrenzwerte könnten eingehalten werden, auch wenn die Umweltzone wegfällt, heißt es. Die Stadt beruft sich dabei auf Prognosen des Gewerbeaufsichtsamts Hildesheim. Hannover will saubere Luft in Zukunft durch Maßnahmen der Verkehrswende sicherstellen: weniger Autos, mehr Bus- und Bahnlinien und Fahrradwege. Die Plakettenregel gilt in Hannover seit 15 Jahren. Die Luft in der Stadt sollte dadurch weniger mit Stickstoffdioxid belastet werden. Die Messwerte lagen viele Jahre über den Grenzwerten. Seit 2020 werden sie eingehalten, wie Messungen zeigen.

