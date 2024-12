Stand: 20.12.2024 07:50 Uhr Hannover prüft Verkaufsverbot von Lachgas an Minderjährige

Die Stadt Hannover denkt über ein Verkaufsverbot von Lachgas an Minderjährige nach. Einem Sprecher zufolge wird die Gefahrenlage in Hannover dazu von entsprechenden Stellen überprüft. Außerdem sei man mit der Stadt Osnabrück im Austausch, wo das Gas ab 1. Januar 2025 nicht mehr an Minderjährige verkauft werden darf. Außerdem befürworte die Stadt Hannover ausdrücklich ein Verbot auf Bundesebene, heißt es. Lachgas wird vor allem von Minderjährigen als Partydroge missbraucht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.12.2024 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück Hannover