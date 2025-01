Stand: 27.01.2025 14:40 Uhr Hannover plant eine neue Feuer- und Rettungswache

Die Stadt Hannover will eine neue Feuerwache bauen. Der Neubau der Feuer- und Rettungswache 4 soll den Angaben zufolge am jetzigen Standort im Stadtteil Bornum entstehen. Die alten Räume seien in die Jahre gekommen, heißt es von der Stadt. Ein wesentlicher Bestandteil könnte demnach ein Katastrophenschutz-Kompetenzzentrum sein. Hierfür ist derzeit noch ein Standort in Langenhagen angemietet. Die Stadtverwaltung will bis den politischen Gremien zum Sommer einen Vorschlag für einen Grundsatzbeschluss für das Neubauprojekt vorlegen. Ein ursprünglich geplantes gemeinsames Feuerwehrzentrum mit der Region Hannover werde nicht weiterverfolgt, so die Stadt.

