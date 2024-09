Stand: 13.09.2024 14:17 Uhr Baumängel: Regionsleitstelle in Hannover muss schließen

Rund zwei Jahre nach ihrer Inbetriebnahme wird die neu gebaute Regionsleitstelle in Hannover schon wieder für mehrere Wochen geschlossen. Die Baumängel sind nach Angaben der Stadt so gravierend, dass umfangreich repariert werden muss. Während des laufenden Betriebs seien die Arbeiten nicht möglich, heißt es. Ein Gebäudemanager der Stadt sagte der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" dass die Lüftung zu laut sei und sich zudem schwer einstellen lasse. Gleiches gelte für die Lampen. Die Baufirma wird das alles nun auf eigene Kosten nachbessern. Der Bau hatte sich jahrelang in die Länge gezogen, und die Baukosten waren am Ende fast doppelt so hoch wie kalkuliert.

