Hannover feiert Schützenfest - und die erste Bruchmeisterin Stand: 01.07.2022 20:45 Uhr Am Freitagabend hat in Hannover das nach Angaben der Landeshauptstadt größte Schützenfest der Welt begonnen. Erstmals seit dem Jahr 1303 repräsentiert eine Bruchmeisterin das Volksfest.

In Hannover hat am Freitag die 493. Ausgabe des traditionsreichen Schützenfestes begonnen. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf Schützensport, Musik, Tanz, kulinarische Angebote und natürlich das Kultgetränk Lüttje Lage freuen. Eine der Attraktionen unter den Fahrgeschäften auf dem zehn Hektar großen Schützenplatz ist ein 85 Meter hohen Freifallturm. Der Höhepunkt des Schützenfestes ist am Sonntag, 3. Juli, der traditionelle Schützenausmarsch mit mehr als 10.000 Aktiven durch die Innenstadt von Hannover. Das NDR Fernsehen und NDR.de übertragen den Ausmarsch ab 10.30 Uhr live.

VIDEO: Schützenfest in Hannover bekommt erste Bruchmeisterin (18.05.2022) (2 Min)

Vanessa Smorra heißt die erste Bruchmeisterin in der Geschichte

Traditionell ernennt der Oberbürgermeister vor dem Fest vier Bruchmeister. Im Februar öffnete Hannover das seit 720 Jahren - erstmals erwähnt wurden Bruchmeister 1303 - ausschließlich von Männern ausgeübte Bruchmeisteramt für alle Geschlechter. Das entschied der Verwaltungsrat der Schützenstiftung mit großer Mehrheit. Kritik an der Öffnung kam vom Collegium der Bruchmeister, einer Vereinigung ehemaliger Bruchmeister. Im Mai wurde die 20-jährige Vanessa Smorra als erste Bruchmeisterin in der Geschichte des hannoverschen Schützenfestes vorgestellt. Den Vorstoß zu der Öffnung des Bruchmeisteramtes hatten Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und Schützenpräsident Paul-Eric Stolle gemacht. "Das Bruchmeisteramt für alle Geschlechter zu öffnen, ist ein weiterer wichtiger Schritt auf Hannovers Weg zu einer diskriminierungsfreien Stadt", so Onay.

Zwei Jahre ohne Schützenfest - wegen Corona

2019 haben nach Angaben der Veranstalter zwischen 850.000 und 900.000 Menschen auf dem Schützenplatz gefeiert. In diesem Jahr sollen bis zum 10. Juli mindestens 800.000 Besucherinnen und Besucher über den Festplatz schlendern. Im vergangenen Jahr war das Schützenfest zum zweiten Mal nach 2020 wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Damals fehlte die notwendige Rechtsgrundlage, um das Fest planen und veranstalten zu können, hatte der Verein Hannoversches Schützenfest, bestehend aus Landeshauptstadt Hannover und Verband Hannoverscher Schützenvereine (VHS), damals mitgeteilt. VHS-Präsident Paul-Eric Stolle hatte dazu erklärt, dass es der Tradition zuwiderliefe, das Schützenfest mit Einschränkungen zu feiern.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 01.07.2022 | 19:30 Uhr