Schorse beim Schützenausmarsch

Der weltgrößte Schützenausmarsch in Hannover ist nicht nur für eingefleischte Schützen ein besonderes Ereignis: Am Sonntag, den 3. Juli findet wieder eine riesige Parade in Hannover statt. Und in diesem Jahr ist auch Schorse von NDR 1 Niedersachsen wieder dabei. Beim Ausmarsch zieht Schorse mit seiner "Schorsetta", ein VW-Bulli mit der Wagennummer 016, durch die Landeshauptstadt. Schorse sorgt für Spaß am Straßenrand und berichtet live vom weltgrößten Schützenausmarsch bei NDR 1 Niedersachsen. „Endlich treffe ich wieder auf die Hannoveraner - denn nach 2019 musste der Umzug ja immer wieder ausfallen“ freut sich Schorse auf den ersten Umzug seit zwei Jahren Corona-Pause.

Der Höhepunkt des Schützenfestes in Hannover ist immer der Schützenausmarsch, der traditionell am Sonntag nach Festbeginn stattfindet. Etwa 10.000 Teilnehmer*innen bewegen sich am 3. Juli vom Neuen Rathaus durch die Innenstadt zum Schützenplatz. Dazu kommen Festwagen, Kutschen und weitere Fahrzeuge sowie zahlreiche Festgruppen aus Hannover und anderen Ländern.