Stand: 27.05.2023 09:31 Uhr Hannover: Zwei Autos brennen bei Feuer im Conti-Parkhaus

Bei einem Brand im Parkhaus der Continental AG in der Emil-Meyer-Straße in Hannover sind am Samstag zwei Fahrzeuge stark beschädigt worden. Als die Feuerwehr die Brandstelle erreichte, stand ein Auto in Vollbrand und die Flammen hatten schon auf das daneben stehende Fahrzeug übergegriffen. Die Feuerwehr Hannover und die Werksfeuerwehr hatten das Feuer nach einer Stunde gelöscht, anschließend lüfteten sie das Parkhaus. Die Polizei ermittelt zur Brandursache, zum entstandenen Schaden kann sie bisher keine Angaben machen.

