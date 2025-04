Stand: 10.04.2025 09:47 Uhr Hannover: Wohnung im Obergeschoss brennt komplett aus

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hannover-Döhren ist am Donnerstagmorgen eine Frau verletzt worden. Laut Feuerwehr war der Brand im zweiten Stockwerk ausgebrochen. Die betroffene Wohnung brannte demnach vollständig aus, weitere Einheiten wurden durch das Feuer nicht beschädigt. Die Bewohnerin konnte sich verletzt ins Freie retten. Sie wurde vor Ort in einem Rettungswagen behandelt. Drei weitere Personen seien über eine Drehleiter von Balkonen gerettet worden, so ein Sprecher der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte hätten den Brand mit zwei Löschzügen schnell unter Kontrolle gehabt. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist unklar.

