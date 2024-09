Stand: 13.09.2024 11:52 Uhr Umgekippter Lkw auf der A2 führt zu langem Stau

Wegen der aufwendigen Bergung eines umgekippten Lkw hat sich auf der A2 zwischen Hannover-Buchholz und dem Kreuz Hannover-Ost am Donnerstagvormittag ein mehrere Kilometer langer Stau gebildet. Der Unfallbereich musste kurzzeitig voll gesperrt werden, so ein Polizeisprecher. Mittlerweile ist die Sperrung wieder aufgehoben, doch Autofahrer müssen noch mit Behinderungen rechnen. Warum es zu dem Unfall kam, ist laut Polizei noch unklar. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover