Stand: 17.10.2024 11:44 Uhr Tödlicher Unfall: Stadtbahn erfasst 82-jährigen Radfahrer

Ein Radfahrer ist in Hannover von einer Stadtbahn erfasst worden und dabei ums Leben gekommen. Der 82-Jährige wollte laut Polizei am Mittwochnachmittag mit seinem Fahrrad die Gleise überqueren. Dabei kam es zu dem Unfall mit der Stadtbahn. Der Senior wurde lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Dort sei er am Abend verstorben, so ein Sprecher der Polizei. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 18 88 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.10.2024 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover