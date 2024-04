Hannover: Südschnellweg teilweise länger gesperrt als geplant Stand: 07.04.2024 19:03 Uhr Autofahrer müssen sich am Südschnellweg (B3) in Hannover weiter auf Probleme einstellen. Eine Fahrspur muss länger gesperrt bleiben als zunächst geplant.

Betroffen ist nach Angaben der Landessstraßenbaubehörde die Seite vom Landwehrkreisel zum Seelhorster Kreuz. Diese Fahrspur bleibt bis voraussichtlich Dienstagmorgen um 5 Uhr zu. Ursprünglich sollte sie 24 Stunden früher freigegeben werden. Der Grund für die Verzögerung: Die Fahrbahn ist stellenweise stark beschädigt und muss repariert werden. Der Schaden sei laut Behörde erst am Samstag sichtbar geworden. Die Fahrspur vom Seelhorster Kreuz in Richtung Landwehrkreisel konnte bereits am Sonntagvormittag freigegeben werden. Der Südschnellweg war von Freitagabend an voll gesperrt worden.

Südschnellweg bekommt eine neue Verkehrsführung

Hintergrund der Sperrungen waren Arbeiten an einer neuen Verkehrsführung: Die Landesbehörde musste die Betonleitwand in der Mitte des Südschnellweges abbauen und neue Schutzeinrichtungen aufstellen lassen. Der umstrittene und von Protesten begleitete Ausbau des Südschnellwegs soll den oft stockenden Verkehr im Süden und Westen Hannovers entzerren.

