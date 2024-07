Stand: 19.07.2024 07:57 Uhr Hannover: Sommer, Ferien und im Freibad schließen Kinderbecken

Im Lister Bad in Hannover reißt die Pannen-Serie nicht ab. Im Kinderplanschbecken ist jetzt ein Frischwasserrohr gebrochen. Das hat zu erheblichen Schäden geführt, teilte die Stadt Hannover mit. Der Wasserdruck drückte unter anderem Gehwegplatten am Becken hoch. Die Reparatur wird einige Zeit in Anspruch nehmen, das Becken wird nach Angaben der Stadt voraussichtlich mindestens zwei bis drei Wochen nicht nutzbar sein. Ebenfalls geschlossen bleibt das Nichtschwimmerbecken im Lister Bad. Es hat ein Leck.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 19.07.2024 | 06:30 Uhr