"Hannover Shield": Bundeswehr übt Verteidigung einer Großstadt Stand: 21.11.2023 12:54 Uhr In der mehrtägigen Übung "Hannover Shield" trainiert die Luftwaffe, wie eine Großstadt im Ernstfall verteidigt werden kann. Damit knüpft die Bundeswehr an die beschlossene Nationale Sicherheitsstrategie an.

von Svenja Nanninga

Insgesamt drei unbewaffnete Eurofighter werden am Montagnachmittag, den 27. November, zum Flughafen Hannover-Langenhagen verlegt. Wie der Abteilungsleiter im Kommando der Luftwaffe Berlin, Frank Gräfe, bei der Landespressekonferenz mitteilte, werden die Luftstreitkräfte am Dienstag und Mittwoch acht Mal starten und landen. Am Donnerstag sollen die drei Eurofighter wieder zurück nach Rostock-Lage überführt werden, hieß es. Zuletzt wurde es im Sommer laut über Hannover, als im Rahmen des Großmanövers "Air Defender" 25 Nationen über Europa gemeinsame Luftoperationen trainierten.

Videos 2 Min "Air Defender 2023": Luftwaffe in Wunstorf zieht Bilanz Vor allem die Betankung der Kampfjets in der Luft gehörte zu den Aufgaben der fünf Transportflieger aus Wunstorf. (21.06.2023) 2 Min

Die Verteidigung Deutschlands sicherstellen

Mit dem Luftwaffenmanöver knüpft die Bundeswehr an die im Sommer beschlossene Nationale Sicherheitsstrategie an. Kernauftrag der Streitkräfte ist demnach die Landes- und Bündnisverteidigung. Anfang November hatten Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Carsten Breuer, Generalinspekteur der Bundeswehr, die neuen Richtlinien zur Umsetzung dieses Vorhabens vorgestellt. "Wir müssen Rückgrat der Abschreckung und kollektiven Verteidigung in Europa sein", so Pistorius. Ein Aspekt in dem Grundsatzpapier, das als "Kompass für die Bundeswehr" dient, ist die Zusammenarbeit der Luftwaffe mit zivilen Infrastruktur-Einrichtungen. Dies sei auch ein zentraler Baustein der geplanten Übung, so die Bundeswehr.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundeswehr