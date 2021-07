Hannover: Obdachloser in der Eilenriede erstochen? Stand: 06.07.2021 13:04 Uhr Im hannoverschen Stadtwald Eilenriede ist ein Obdachloser mutmaßlich erstochen worden. Ein Passant hatte den tödlich verletzten Mann entdeckt und die Polizei alarmiert.

Die Polizei hat mittlerweile die Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts aufgenommen, wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung erklärten. Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover hatte ein 59 Jahre alter Passant Polizei und Rettungskräfte alarmiert, nachdem er am Rande der Eilenriede den leblosen Mann entdeckt hatte. Laut Polizei saß das Opfer "mit erheblichen Verletzungen, die ihm offensichtlich durch ein Stichwerkzeug zugefügt worden waren", auf einer Parkbank am Waldrand. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Opfer ohne Ausweispapiere

Bei dem Getöteten handelt es sich nach derzeitigen Ermittlungen um einen stadtbekannten Obdachlosen mittleren Alters. Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Täter unmittelbar nach der Tat flohen. Die Ermittler vermuten, dass sich die Tat in der Nacht zu Dienstag ereignete. Sie rufen Zeugen auf, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Obdachlosen geben können, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 beim Kriminaldauerdienst zu melden. Passanten gaben den Ermittlern bereits erste Hinweise auf die Identität des Opfers, wie ein Polizeisprecher sagte. Ausweispapiere hatte der Tote nicht bei sich, sein Name und sein genaues Alter sind noch ungeklärt.

Spurensicherung im Stadtwald

Die Ermittler sichern derzeit die Spuren in der Eilenriede. Rund um die Sitzbank, auf der der Mann entdeckt wurde, wurden Sichtschutzwände aufgestellt. Das Gelände ist unübersichtlich. Bäume und Büsche erschweren die Spurensuche. Eine mögliche Tatwaffe wurde bisher nicht gefunden. Für die Polizei ist aber bereits klar, dass sich der Mann die Stiche nicht selbst zugefügt hat. Wahrscheinlich wird der Tote obduziert. Das wurde jedoch von der Staatsanwaltschaft noch nicht angeordnet.

