Nach Angriff auf Stadtbahn-Fahrer: Polizei hat Hinweis auf Täter Stand: 15.10.2024 08:41 Uhr Nach einem Angriff auf einen 24 Jahre alten Stadtbahnfahrer in Hannover sucht die Polizei weiter nach den Tätern. Die Ermittler setzen dabei auch auf Zeugenhinweise.

Es habe einen Hinweis gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Montag dem NDR in Niedersachsen. Dieser könnte dabei helfen, die Täter zu fassen. Darüber hinaus setzen die Beamten auf weitere Zeugen, die bei dem Vorfall am späten Freitagabend an der Stadtbahnhaltestelle Tresckowstraße in Hannover-Wettbergen etwas gesehen haben.

Stadtbahn-Fahrer ist nach Angriff krankgeschrieben

Den Angaben zufolge war eine Gruppe von bis zu neun Menschen nach der Einfahrt der Stadtbahn gegen 23 Uhr über die Gleise zum Führerhaus gelaufen und habe den Fahrer angesprochen. Als der Fahrer die Tür öffnete, zogen die Männer ihn aus der Fahrerkabine und schlugen auf ihn ein. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt. Laut einem Sprecher der Verkehrsbetriebe Üstra ist der Mann zunächst krankgeschrieben.

Üstra: Immer mehr respektloses Verhalten

Ein solcher Angriff auf einen Fahrer sei eher die Ausnahme, sagte der Sprecher. Gleichwohl habe respektloses Verhalten gegenüber Fahrerinnen und Fahrern zugenommen. Das Personal werde zwar auf Konflikte vorbereitet - eine solche Attacke ließe sich aber nicht vorhersehen, betonte der Sprecher.

Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Nach Angaben eines Zeugen sollen die Täter zwischen 18 und 25 Jahre alt sein und schwarze Haare haben. Trotz sofortiger Suche konnte die Polizei die Verdächtigen nicht finden, wie es weiter hieß. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (0511) 109 30 17 zu melden. Es laufen Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung.

