Stand: 22.03.2024 19:37 Uhr Streit in Stadtbahn eskaliert: 32-Jähriger erleidet Schnittwunde

Bei einem Streit in einer Stadtbahn in Hannover-Stöcken am Montagabend hat ein 32-Jähriger eine Schnittwunde im Gesicht erlitten. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war er offenbar mit einem 30-Jährigen aneinandergeraten. Nach Angaben des 32-Jährigen soll dieser eine Frau belästigt haben. Noch sei aber unklar, was den Streit tatsächlich auslöste, so die Polizei. Im Laufe des Streits soll der 30-Jährige den Angaben zufolge ein Messer gezogen und den 32-Jährigen damit angegriffen haben. Der 30-Jährige wurde vorläufig festgenommen, gegen ihn wird unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der 32-Jährige kam laut Polizei in ein Krankenhaus. Zeuginnen und Zeugen, vor allem die möglicherweise betroffene Frau, sollen sich bei der Polizei Stöcken unter der Telefonnummer (0511) 10 93 817 melden.

