Hannover: Mehr als 100 Stadtbahnwaggons mit Graffiti besprüht Stand: 06.12.2024 16:10 Uhr Seit Anfang Dezember sind mehr als 100 Stadtbahnen der Üstra in Hannover mit Graffiti beschmiert worden - fast ein Drittel der gesamten Flotte. Die Verkehrsbetriebe sprechen von einer "erschreckenden Dimension".

Mittlerweile wurden 107 von insgesamt 351 Stadtbahnwaggons beschmiert, wie die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtet. Für das Verkehrsunternehmen Üstra eine "erschreckende Dimension", wie Sprecher Heiko Rehberg am Freitag dem NDR Niedersachsen sagte. Normalerweise ziehe die Üstra beschmierte Wagen sofort aus dem Verkehr, um sie zu reinigen. Diesmal blieben die besprühten Stadtbahnen aber im laufenden Betrieb, um die Fahrpläne einhalten zu können.

Graffiti mit Üstra-freundlichen Botschaften

Die "Graffiti-Serie" begann laut der Üstra am 1. Dezember auf den Betriebshöfen in Leinhausen und Glocksee, wo mehrere Wagen beschmiert wurden. In den folgenden Tagen seien die Täter immer dreister geworden und hätten auch gezielt Bahnen im Betrieb besprüht - etwa bei kurzen Stopps an Haltestellen. Einige der Graffitis enthalten Üstra-freundliche Botschaften wie "Öffis auf die 1" oder "Wie love Trams". Für Üstra-Sprecher Rehberg ist das besonders absurd, weil die Täter dem öffentlichen Nahverkehr durch die Schmierereien massiv schadeten.

Reinigungskosten mindestens im sechsstelligen Bereich

Demnach führe die Beseitigung der fortlaufenden Schäden zu hohen Kosten und erschwere den Betrieb der Üstra erheblich. Rehberg schätzt die Kosten für die Reinigungen, die mittlerweile rund um die Uhr durchgeführt werden, auf mindestens einen sechsstelligen Betrag. Die Polizei ermittelt derzeit wegen der mutwilligen Sachbeschädigungen. Ob es bereits Hinweise auf die Täter gibt, wurde nicht mitgeteilt.

