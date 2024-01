Stand: 18.01.2024 20:43 Uhr Bundespolizei verfolgt Graffiti-Sprayer mit Hubschrauber

Die Bundespolizei hat am Mittwochnachmittag einen mutmaßlichen Graffiti-Sprayer aus dem Landkreis Peine festgenommen. Den Angaben zufolge waren die Einsatzkräfte bei einem Überwachungsflug entlang der Bahnstrecke zwischen Gifhorn und Hannover unterwegs, als sie den 20-Jährigen zufällig entdeckten. Der Mann war demnach dabei, Graffiti an einer Bahnbrücke aufzusprühen. Als er den Hubschrauber sah, soll er mit seinem Fahrrad die Flucht ergriffen haben. Die Polizei nahm mit dem Hubschrauber die Verfolgung auf und alarmierte eine Bundespolizeistreife am Boden. Wenig später konnte der Verdächtige in Edemissen (Landkreis Peine) festgenommen werden. Der 20-Jährige soll laut Polizei noch Farbe an den Händen und Sprühdosen bei sich gehabt haben. Ein Richter ordnete eine Durchsuchung seiner Wohnung an. Dort stellte die Polizei weitere Farbdosen und anderes Material sicher. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

