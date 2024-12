Stand: 09.12.2024 15:58 Uhr Hannover: Mann zwingt S-Bahn zu Vollbremsung und steigt dann ein

Ein 23-Jähriger hat am Samstagmorgen am Bahnhof Langenhagen-Mitte in Hannover die S-Bahngleise überquert und so für die Schnellbremsung eines Zuges gesorgt. Anschließend fuhr er trotz Verbots mit der S-Bahn mit, und das ohne gültigem Fahrschein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Zugbegleiter hatte ihm das Einsteigen nach der lebensgefährlichen Aktion untersagt. Der Mann ließ sich dadurch offensichtlich nicht beirren und betrat den Zug heimlich. Im fahrenden Zug entdeckte der Zugbegleiter den Mann wieder. Bei der Kontrolle konnte der 23-Jährige kein gültiges Ticket vorweisen. Am Hauptbahnhof Hannover nahm die Bundespolizei den Mann in Empfang. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover