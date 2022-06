Stand: 18.06.2022 11:42 Uhr Hannover: Lyriker Ulrich Koch erhält Hölty-Preis

Der Lyriker Ulrich Koch bekommt in diesem Jahr den mit 20.000 Euro dotierten Hölty-Preis der Stadt Hannover. Die Jury würdigte den 55-Jährigen als "lyrischen Desillusionierungskünstler", wie die Stadt mitteilte. Gegen die Heilsversprechen der Philosophie und der Religionen setze er in seinen Gedichten eine Bestandsaufnahme eines von Utopien entleerten Alltags, in dem immer neu ein Grund für die eigene Existenz gefunden werden müsse. Der Hölty-Preis gilt als höchstdotierter Lyrik-Preis im deutschsprachigen Raum. Er erinnert in zweijährigem Rhythmus an den Dichter Ludwig Christoph Heinrich Hölty (1748 bis 1776). Die Auszeichnung soll am 22. September im Sprengel Museum an den Preisträger überreicht werden. Ulrich Koch wurde 1966 in Winsen/Luhe geboren und lebt heute in Lüneburg. Seit 1995 veröffentlichte er bislang elf Bände mit Gedichten. 2011 wurde er mit dem Hugo-Ball-Förderpreis ausgezeichnet. Den ersten Hölty-Preis erhielt 2008 der Lyriker Thomas Rosenlöcher. 2020 ging die Auszeichnung an die Berliner Dichterin Marion Poschmann.

