Stand: 31.03.2021 13:26 Uhr Hannover-Linden: Not-OP rettet 24-Jährigen nach Stichen

Ein 24 Jahre alter Mann ist in Hannover-Linden in der Nacht zu Mittwoch durch Stiche lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, habe der Mann mit drei weiteren Personen im Alter von 18, 22 und 24 Jahren in seiner Wohnung in Linden-Süd gefeiert. Gegen 0.40 Uhr verließ er die Wohnung allein und kehrte kurze Zeit später mit den Stichverletzungen in Brust und Rücken zurück. Seine 22 Jahre alte Freundin alarmierte einen Rettungswagen, der den Verletzten in eine Klinik transportierte. Dort wurde das Opfer notoperiert. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht mehr. Ein unabhängiger Zeuge will einen Streit im Hinterhof gehört und drei dunkel gekleidete Personen gesehen haben.

