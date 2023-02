Stand: 20.02.2023 09:03 Uhr Hannover: Klima-Aktivisten kleben sich erneut auf Straße fest

In Hannover haben Mitglieder der "Letzten Generation" am Montagmorgen eine Straße im Stadtteil Linden-Süd blockiert. Ein Sprecher der Polizei sagte, dass sich sieben Protestierende auf die Fahrbahnen des Deisterkreisels gestellt hätten. Fünf von ihnen hätten zudem ihre Hände auf den Asphalt geklebt. Auf der B6, dem Westschnellweg, staute es sich stadteinwärts zwischen Schwanenburg und dem Deisterplatz. Bereits in den vergangenen Wochen haben Klima-Aktivisten mehrmals in Hannover Straßen blockiert, auch am Deisterkreisel vor zwei Wochen. Zuletzt wollten sie am Samstag den Karnevalsumzug stören, was allerdings nicht gelang - die Polizei entdeckte die Protestler frühzeitig. In allen Fällen ermittelt die Polizei jeweils wegen Nötigung. Über den Stand der Ermittlungen konnte der Polizeisprecher am Montagmorgen nichts sagen.

