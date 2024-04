Stand: 16.04.2024 06:44 Uhr Hannover: Junge Männer eilen Gewaltopfer zu Hilfe

In Hannover haben zwei junge Männer Zivilcourage gezeigt und sind eingeschritten, als ein Mann zusammengeschlagen wurde. Laut Polizei beobachteten die beiden 22- und 23-Jährigen am Donnerstagabend, wie zwei Männer in der Nordstadt auf einen Mann einschlugen und eintraten, der bereits am Boden lag. Die beiden Zeugen fingen sofort an zu schreien. Daraufhin ließen die Täter von dem am Boden liegenden Mann ab und flohen. Auch der Verletzte habe sich aufgerafft und sei weggegangen, so ein Polizeisprecher. Deshalb werden jetzt Zeugen gesucht, die Hinweise zu den drei Männern oder dem Vorfall geben können: Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0511) 109-3117 zu melden. Das Opfer ist laut Polizei rund 40 Jahre alt und hat eine Glatze. Die mutmaßlichen Täter sind zwischen 30 und 40 Jahre alt; einer trug schwarze Kleidung und hatte seine langen lockigen Haare zu einem Dutt gebunden, der andere hatte einen weißen Pullover an. Alle drei waren ungefähr 1,80 Meter groß.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.04.2024 | 06:30 Uhr