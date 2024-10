Stand: 08.10.2024 19:18 Uhr Hannover: Fußwege in Oststadt werden unter die Lupe genommen

In Hannovers Oststadt nehmen Bürgerinnen und Bürger, Politik und Verwaltung gemeinsam die Situation des Fußverkehrs unter die Lupe. Mit der Teilnahme am niedersachsenweiten Projekt "Fußverkehrs-Check" wolle man unter anderem klären, wie sicher Fußgängerinnen und Fußgänger vorankommen und gleichzeitig einen Blick auf das Miteinander mit anderen Verkehrsteilnehmern werfen, teilte die Stadt Hannover mit. Den Auftakt bilde am Dienstag ein Workshop mit Informationen zur Wegstrecke zwischen Lister Meile und Volgersweg. Am 14. und 15. Oktober sind laut Stadt auch zwei Begehungen mit Bürgerinnen und Bürgern geplant, für die sich Interessierte anmelden konnten. Bei einem Abschlussworkshop, für den es noch keinen Termin gibt, sollen dann erste Lösungsansätze erörtert werden, heißt es von der Stadt. Koordiniert wird der "Fußverkehrs-Check" von der Beratungseinheit "Mobilotsin" der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG).

Weitere Informationen Die Ampel muss her! Wie ein Dorf um Verkehrssicherheit kämpft Die Einwohner von Kirchboitzen bei Walsrode fordern seit Jahren eine Fußgängerampel - scheitern aber an der Bürokratie. (19.06.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 08.10.2024 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover Straßenverkehr