Stand: 28.09.2022 11:10 Uhr Hannover: Frau stirbt bei Unfall - eingeklemmt zwischen Autos

In Hannover im Stadtteil Davenstedt ist in der Nacht zum Mittwoch eine 62-Jährige bei einem Unfall gestorben. Ihr Auto war ins Rollen gekommen und gegen ein parkendes Fahrzeug geprallt, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Beim Versuch, ihren Wagen zu stoppen, erlitt die Frau tödliche Verletzungen. Sie Frau wurde eingeklemmt aufgefunden. Sie verstarb trotz Erster Hilfe und Reanimationsmaßnahmen durch Rettungskräfte noch am Unfallort, teilten die Beamten weiter mit. Warum genau sich der Wagen der 62-Jährigen in Bewegung setzte, war am Morgen unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.09.2022 | 07:30 Uhr