Hannover: Fliegerbombe in Seelhorst erfolgreich gesprengt Stand: 01.10.2020 23:25 Uhr Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist in Hannover-Seelhorst in der Nacht zu Freitag gesprengt worden. 6.300 Anwohner mussten das Gebiet um den Fundort verlassen.

Ein lauter Knall kurz nach 23 Uhr in der Nacht zu Freitag: Die Bombe ist gesprengt. Anschließend machten sich Einsatzkräfte daran, das Umfeld der Sprengstelle zu erkunden. Erst danach durften die Anwohner zurück in ihre Häuser. Insgesamt waren 500 Einsatzkräfte vor Ort, darunter der Kampfmittelräumdienst.

Sammelstelle in Sporthalle

Eine Sammelstelle war in der Sporthalle der Suthwiesenstraße-Schule eingerichtet. Die Rückkehr in die Wohnungen wird voraussichtlich erst in der Nacht möglich sein - die Betroffenen wurden daher gebeten, Medikamente, Säuglings- oder Spezialnahrung sowie angemessene Kleidung mitzunehmen.

Karte: Karte des Evakuierungsbereichs in Hannover-Seelhorst

Bombe bei Auswertung von Luftbildern entdeckt

Die Bombe wurde bei sogenannten Sondierungsarbeiten des Kampfmittelräumdienstes in einer Kleingartenkolonie in einem Wohngebiet entdeckt. Zuvor waren Luftbilder ausgewertet und anschließend gezielt nach Blindgängern gesucht worden.

