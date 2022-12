Stand: 06.12.2022 16:29 Uhr Hannover: Fahrkartenautomat von Unbekannten gesprengt

Erneut ist in Niedersachsen ein Fahrkartenautomat gesprengt worden: Diesmal schlugen die Täter in Hannover im Stadtteil Marienwerder zu. Nach Polizeiangaben machten sich die Unbekannten am Dienstag gegen drei Uhr früh an einem Automaten an der Haltestelle Pascalstraße zu schaffen. Wie genau sie das Gerät sprengten, ist noch nicht geklärt. Die Diebe nahmen Bargeld in unbekannter Höhe mit. Der Automat wurde zerstört, außerdem wurden am Wartehäuschen mehrere Glasscheiben beschädigt. Der Stadtbahnverkehr war für etwa eine Stunde gestört. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 entgegengenommen.

