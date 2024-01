Hannover: Ex-OB Stefan Schostok zu Geldstrafe verurteilt

Stand: 09.01.2024 18:01 Uhr

In der sogenannten Rathausaffäre ist erneut ein Urteil gefallen: Hannovers Ex-OB Schostok soll für illegale Gehaltszulagen an seinen Büroleiter eine Geldstrafe von 12.000 Euro zahlen. Er will das Urteil überprüfen lassen.