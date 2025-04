Stand: 04.04.2025 13:33 Uhr Hannover: Brand bricht in Mehrfamilienhaus aus

In einem Mehrfamilienhaus in der Oststadt von Hannover ist am frühen Freitagmorgen ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit zwei Löschzügen und dem Rettungsdienst an, sagte ein Sprecher. Knapp 30 Menschen aus dem Haus wurden vorübergehend in Sicherheit gebracht. Die meisten konnten dem Sprecher zufolge aber schon kurz darauf wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Trotz schwieriger Löscharbeiten konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden, wie es hieß. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.04.2025 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover