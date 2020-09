Stand: 12.09.2020 09:25 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Hannover-Bemerode: Mann in zwei Brände verwickelt

Die Polizei Hannover ermittelt gegen einen 44 Jahre alten Mann wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Bei dem Feuer im Stadtteil Hannover-Bemerode war am Donnerstagabend laut Polizei ein Schaden von rund 20.000 Euro entstanden, verletzt wurde niemand. Der 44-Jährige und weitere Bewohner hatten sich ins Freie gerettet, bevor die Feuerwehr am Brandherd eingetroffen war.

44-Jähriger bei zweitem Feuer reanimiert

Weil die Räume nicht bewohnbar sind, zog der Mann offenbar zu seiner 71 Jahre alten Mutter, die im gleichen Stadtteil lebt. Am Freitag brannte es auch in dieser Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Einsatzkräfte bargen den 44-Jährigen und reanimierten ihn. Er kam lebensgefährlich verletzt in eine Klinik. Die Mutter wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden hier: rund 100.000 Euro. Diese Wohnung ist ebenfalls unbewohnbar.

