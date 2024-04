Stand: 23.04.2024 12:49 Uhr Hannover: 96-Jährige stirbt nach Sturz in der Stadtbahn

Wenige Tage nach einem Sturz in einer Stadtbahn ist in Hannover eine 96 Jahre alte Frau gestorben. Die Polizei sucht Zeugen. Nach Angaben einer Sprecherin war die Seniorin am Mittwochvormittag im Stadtteil Herrenhausen mit einer Bahn der Linie 4 in Richtung Innenstadt unterwegs. Als die Bahn an der Haltestelle "Herrenhäuser Markt" wieder anfuhr, sei die Frau aus bislang ungeklärter Ursache gestürzt habe sich dabei Verletzungen am Kopf zugezogen, so die Sprecherin. Die 96-Jährige kam ins Krankenhaus und verstarb dort am Sonntag. Die Polizei hat gegen den 37-jährigen Fahrer der Stadtbahn Ermittlungen eingeleitet. Sie sucht insbesondere die beiden Ersthelfer, die sich nach dem Unfall um die Seniorin gekümmert haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0511) 109-1888 zu melden.

