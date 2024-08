Stand: 09.08.2024 12:24 Uhr 56-Jährige schwer verletzt: Radfahrer fährt bei Rot und flieht

Nach einem Unfall mit einer schwer verletzen Frau sucht die Polizei in Hannover einen flüchtigen Radfahrer. Er soll in der Celler Straße den Weg der 56-Jährige Radfahrerin gekreuzt haben, teilte die Polizei mit. Die Frau war demnach auf der Lister Meile in Richtung Lister Platz von der Sedanstraße kommend unterwegs. An der roten Ampel zur Celler Straße habe sie angehalten. Als die Ampel grün wurde, sei die Frau weitergefahren, habe dann aber abrupt abbremsen müssen. Ein anderer, von links kommender Fahrradfahrer hatte das für ihn geltende Rotlicht missachtet und kreuzte den Weg der 56-Jährigen, so die Polizei. Sie habe wegen der starken Bremsung dann die Kontrolle über ihr Fahrrad verloren und stürzte. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Der unbekannte Radfahrer sei weiter gefahren, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Die Polizei ermittelt gegen den Unbekannten und bittet um Hinweise zu ihm unter der Telefonnummer (0511) 109 18 88.

